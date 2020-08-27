Ведьмак возвращается — для iOS и Android анонсирована игра The Witcher: Monster Slayer

Как Pokemon Go, только мрачнее.

Хорошие новости для поклонников ролевой серии «Ведьмак». Компания CD Projekt RED неожиданно анонсировала новую игру в популярной вселенной. Речь идет о The Witcher: Monster Slayer — проекте для мобильных устройств под управлением iOS и Android.

Речь идет о RPG с элементами дополненной реальности. Ведьмаку предстоит охотиться на сказочных монстров.

Концепция чем-то напоминает Pokemon Go, только в куда более мрачной стилистике.

Схема распространения — условно-бесплатная.

В Monster Slayer геймерам предстоит выслеживать, изучать чудовищ и, конечно драться. На поведение существ влияют такие факторы из реальной жизни, как погода и время суток. По словам авторов, ключ к достижению успеха — в правильной подготовке к битве. Как и в ролевой трилогии «Ведьмак», в мобильной версии нужно изготавливать зелья, масла, бомбы, ловушки и прочее.

В CD Projekt Red пообещали интересную историю и множество увлекательных квестов. Сюжет основан на разных играх франшизы.

Точная дата выхода не называется, но The Witcher: Monster Slayer пообещали выпустить до конца этого года.

Источник: The Verge

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