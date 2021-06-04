Великолепная четверка — все iPhone 13 на суперкачественных рендерах

Красавцы.

В китайской социальной сети Weibo (Поднебесный аналог твиттера) появились очень качественные рендеры всех четырех новых айфонов. Судя по сведениям инсайдеров и многочисленным, именно так и будут выглядеть iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max.

Симпатичные. Но почти такие же, как и устройства модельного ряда iPhone 12.

Какие ключевые отличия ждем?

1) Иное расположение объективов у iPhone 13 и 13 mini.

2) Сенсоры большего размера (ночью будут фотографировать еще лучше).

3) Версии на 1 ТБ для прошки и про макса.

4) LiDAR для всех моделей.

5) Если повезет, то встроят датчики Touch ID.

6) Уменьшенные челки с модулями Face ID.

7) Продвинутая начинка с A15 Bionic.

8) Дисплеи с частотой обновления 120 Гц.

Когда? В сентябре. Вероятно, 13 числа.

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