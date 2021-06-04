Великолепная четверка — все iPhone 13 на суперкачественных рендерах
Красавцы.
В китайской социальной сети Weibo (Поднебесный аналог твиттера) появились очень качественные рендеры всех четырех новых айфонов. Судя по сведениям инсайдеров и многочисленным, именно так и будут выглядеть iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max.
Симпатичные. Но почти такие же, как и устройства модельного ряда iPhone 12.
Какие ключевые отличия ждем?
1) Иное расположение объективов у iPhone 13 и 13 mini.
2) Сенсоры большего размера (ночью будут фотографировать еще лучше).
3) Версии на 1 ТБ для прошки и про макса.
4) LiDAR для всех моделей.
5) Если повезет, то встроят датчики Touch ID.
6) Уменьшенные челки с модулями Face ID.
7) Продвинутая начинка с A15 Bionic.
8) Дисплеи с частотой обновления 120 Гц.
Когда? В сентябре. Вероятно, 13 числа.
Что почитать еще?
- iPhone 13: дата выхода, цена, характеристики
- iPhone 13 mini: цена, дата выхода, характеристики
- iPhone 13 Pro Max: цена, дата выхода, характеристики
- iPhone 13 Pro: дата выхода, цена в России, характеристики, фото
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.