Венера могла бы быть цветущим раем — если бы не Юпитер

Потерянная планета.

Жизнь на Венере, насколько позволяют судить наши научные знания, невозможна. Средняя температуры на ее поверхности превышает 450 градусов по Цельсию. Атмосфера венеры состоит преимущественно из ядовитых облаков серной кислоты. Это не самое дружелюбное место для живых организмов во вселенной.

Но так было не всегда. Ученые уверены, что еще пару сотен миллионов лет назад Венера была своего рода копией Земли. С океанами, морями, голубым небом и отличной погодой. Но геологическую и метеорологическую идиллию нарушил Юпитер.

Юпитер, как известно, является самой большой планетой Солнечной системы — он в 2,5 раза больше, чем все остальные планеты вместе взятые. Ученые предположили, что когда-то Юпитер находился намного ближе к Солнцу, но затем изменил свою положение. И во время движения он повлиял на Венеру таким образом, что на ней сформировался парниковый эффект. Он то и убил цветущий рай, превратив его в раскаленный ад.

К такому выводу астрономы пришли, создав модель нашей системы. Они смогли выяснить расположение тех или иных объектов в разное время, а также рассчитать, как они влияют и влияли друг на друга при движении.

В ходе эксперимента выяснилось, что когда-то у Венеры была другая орбита. Тогда здесь скорее всего существовала сложная жизнь, растительность и голубые океаны. Но при миграции Юпитера климат начал меняться — сначала планета нагрелась, а затем охладилась.

Сообщается, что данную теорию подтверждает обнаружение в облаках Венеры фосфина. Этот газ, как известно, выделяется микробами. Они, возможно, и являются последними живыми обитателями планеты.

Источник: Phys.Org

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