Верхняя рамка дисплея в компактном iPhone 12 уменьшится
Станет меньше на 15%.
Apple уменьшит верхнюю рамку дисплея в компактном 5,4-дюймовом iPhone 12. Согласно данным издания MacRumors, верхняя рамка сократится примерно на 15% по сравнению с аналогичной рамкой в iPhone 11 Pro.
Утечка подтвердила ранее обнародованную информацию о том, что в смартфонах из линейки iPhone 12 будет сохранена широкая верхняя рамка. По слухам, Apple сможет отказаться от нее не раньше 2021 года.
Как сильно уменьшится верхняя рамка в других смартфонах из линейки iPhone 12 неизвестно.
Ранее утечка из кода бета-версии iOS 14 подтвердила планы Apple по выпуску 5,4-дюймового iPhone 12. Новый iPhone станет одним из самых компактных, выпущенных компанией Apple за последние годы.
Источник: Twitter.
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