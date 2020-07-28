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Верхняя рамка дисплея в компактном iPhone 12 уменьшится

28 Июл, 2020

Верхняя рамка дисплея в компактном iPhone 12 уменьшится

Станет меньше на 15%.

Apple уменьшит верхнюю рамку дисплея в компактном 5,4-дюймовом iPhone 12. Согласно данным издания MacRumors, верхняя рамка сократится примерно на 15% по сравнению с аналогичной рамкой в iPhone 11 Pro.

Верхняя рамка дисплея в компактном iPhone 12 уменьшится

Утечка подтвердила ранее обнародованную информацию о том, что в смартфонах из линейки iPhone 12 будет сохранена широкая верхняя рамка. По слухам, Apple сможет отказаться от нее не раньше 2021 года.

Как сильно уменьшится верхняя рамка в других смартфонах из линейки iPhone 12 неизвестно.

Ранее утечка из кода бета-версии iOS 14 подтвердила планы Apple по выпуску 5,4-дюймового iPhone 12. Новый iPhone станет одним из самых компактных, выпущенных компанией Apple за последние годы.

Источник: Twitter.

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