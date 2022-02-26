Вероятность отключения России от глобального интернета есть — к чему это приведет?

Почему?

По словам Руслана Пермяков (замдиректора НТИ «Технологии доверенного взаимодействия»), вероятность отключения РФ от мировой сети существует. Но она не слишком высокая.

Все потому, что это приведет к масштабным бедам со связью на всей планете. Как так? А вот так. РФ подключена к Интернету через множество узлов. Находятся они как в западной части, так и в восточной. Данные через РФ по кабелям идут в другие страны. Например, ту же Японию. Если РФ отключат, то проблемы с сетью возникнут и в Стране восходящего солнца. И не только!

Так что, вряд ли Запад и США пойдут на такое.

Кроме того, к проблемам с сетью РФ неплохо подготовлена. Если сеть решат отключить, с помощью ГЛОНАСС власти смогут управлять ЖД, управлять самолетами и важной инфраструктурой в целом. Базовые системы продолжат работать. Приложения банков тоже, как и Госуслуги.

А вот обычные сайт, мессенджеры, социальные сети вполне могут заблокировать. Что делать в таком случае? Переходить на мессенджеры из Китая или тот же Телеграм. Вероятно, поможет VPN (но не факт).

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