Версии на 256 ГБ у iPhone 13 Pro и 13 Pro Max не будет

Убирают.

Купертиновцы, по словам инсайдеров из Китая, решили отказаться от продажи iPhone 13 Pro и 13 Pro Max с 256 ГБ флеш-памяти. Версий будет по-прежнему три, на 128, 512 ГБ и 1 ТБ. У обычного Айфон 13 и Айфон 13 мини вариант на 256 ГБ сохранится.

Ранее Apple уже избавлялась от непопулярных вариантов. Так, к примеру, в серии iPhone 7 не было вариант на 64 ГБ, после 32 ГБ предлагалась сразу модель с 128 ГБ флеш-памяти.

Видимо, 256-гиговую прошки и прошки макс особой популярностью не пользовались, раз их решили порезать.

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