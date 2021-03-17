Весенняя презентация Apple будет в апреле, а не в марте

Небольшая задержка.

Слухи о весеннем мероприятии Apple продолжают множиться. Недавно появились намеки, что презентация состоится 23 марта.

Теперь инсайдеры утверждают, что это случится позже. Так говорит Джон Проссер, чья репутация неоднозначная.

Если верить Проссеру, Apple устроит мероприятие в апреле. Впрочем, к словам информатора следует относиться с осторожностью.

Прежде Проссер сам придерживался даты 23 марта, а ранее – называл 16 марта. Легко понять, что большой точностью эксперт не отличается.

Хотя в прогнозе может быть смысл. Источники сайта DigiTimes узнали, когда выйдет iPad Pro с экраном Mini-LED. Согласно утечке – Apple не выпустит новинку до 2 квартала 2021 года.

2 квартал начинается 1 апреля. Вполне совпадает с предположениями Проссера. Похоже, что поклонникам Apple придется запастись терпением.

Источник: techradar.com

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