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Весна с HONOR: скидки до 10 000 рублей

14 Фев, 2022

Весна с HONOR: скидки до 10 000 рублей

Акция «Весна начинается с HONOR».

HONOR сообщает о начале скидок, приуроченных к скорому приходу весны. На устройства китайского производителя дают скидки до 10 тысяч рублей.

Что предлагают?

  • Ноутбук MagicBook X 15 с 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ: минус 8 тысяч руб. + расширенная гарантия HONOR Care.
  • Ноутбук MagicBook X 15 с 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ: минус 5 тысяч руб. + расширенная гарантия HONOR Care.
  • Ноутбук MagicBook X 14 с 8 ГБ оперативной памяти и SSD на: минус 7 тысяч руб. + расширенная гарантия HONOR Care.
  • Ноутбук MagicBook 15 с 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ: минус 6,5 тысячи руб.
  • Лэптоп MagicBook 15 с 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ: минус 6 тысяч руб.
  • Лэптоп MagicBook 14 с 8 ГБ оперативной памяти и SSD на: скидка в размере 3 тысячи руб.

А что со смартфонами?

Можно также взять наушники и смарт-часы:

  • Умные часы Watch ES: дешевле на 1 тысячу руб..
  • Умные часы MagicWatch 2: подешевели на 1 тысячу руб.
  • Наушники Magic Earbuds: скидка в размере 1 тысячи руб.
  • Наушники Earbuds 2 Lite: минус 1 тысяча рублей.

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