Весна с HONOR: скидки до 10 000 рублей

Акция «Весна начинается с HONOR».

HONOR сообщает о начале скидок, приуроченных к скорому приходу весны. На устройства китайского производителя дают скидки до 10 тысяч рублей.

Что предлагают?

Ноутбук MagicBook X 15 с 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ: минус 8 тысяч руб. + расширенная гарантия HONOR Care.

Ноутбук MagicBook X 15 с 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ: минус 5 тысяч руб. + расширенная гарантия HONOR Care.

Ноутбук MagicBook X 14 с 8 ГБ оперативной памяти и SSD на: минус 7 тысяч руб. + расширенная гарантия HONOR Care.

Ноутбук MagicBook 15 с 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ: минус 6,5 тысячи руб.

Лэптоп MagicBook 15 с 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ: минус 6 тысяч руб.

Лэптоп MagicBook 14 с 8 ГБ оперативной памяти и SSD на: скидка в размере 3 тысячи руб.

А что со смартфонами?

Скидка на изумительный HONOR 50 достигает 4,5 тысяч рублей.

HONOR 50 Lite подешевел на 1 тысячу рублей.

Можно также взять наушники и смарт-часы:

Умные часы Watch ES: дешевле на 1 тысячу руб..

Умные часы MagicWatch 2: подешевели на 1 тысячу руб.

Наушники Magic Earbuds: скидка в размере 1 тысячи руб.

Наушники Earbuds 2 Lite: минус 1 тысяча рублей.

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