Viber, «Яндекс», TikTok и сотни других приложений вылетают на iPhone. Что случилось и как исправить

Крупный сбой, но есть решение.

10 июля сотни популярных приложений и игр для iPhone перестали работать. Согласно многочисленным отзывам пользователей, популярные приложения стали моментально вылетать сразу после запуска. Среди затронутых сбоем такие популярные приложения, как Viber, Pikabu, «Яндекс», «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Такси», «Кинопоиск», Spotify, TikTok, «Авито» и другие.

Согласно последним данным, проблемы с приложениями на iPhone вызваны сбоем в работе Facebook SDK, который интегрирован в приложения. Разработчики популярных приложений призвали Facebook и Apple как можно скорее устранить проблему, так как трудности возникли у миллионов пользователей по всему миру.

Список затронутых проблемой приложений растет с каждым часом. В общей сложности пользователи сообщили более чем о двухсот приложениях и игр, которые внезапно перестали работать.

Viber и яндекс.навигатор при запуске крашатся. У всех так или пора менять iphone? — СерыйВолк (@seryjwolk) July 10, 2020

Единственный способ решения проблемы прямо сейчас — включение «Авиарежима» на iPhone. При его активации пользователям удается входить в проблемные приложения и продолжать использовать их после выключения «Авиарежима».

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