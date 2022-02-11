Видео дня: «гибель» спутников Starlink запечатлели на видео — роскошный фейерверк от Илона Маска

На прошлой неделе SpaceX направила на орбиту нашей планеты 49 спутников системы Starlink.

К сожалению, большая часть из них была уничтожена. По какой причине?

Всему виной мощная вспышка на нашей родной звезде, Солнце, повредившая электронику устройств. Из-за последовавшей за ней геомагнитной бури плотность атмосферы планеты увеличилась, что и стало причиной поломки сорока спутников. И уже начали падать на поверхность планеты, сгорая в атмосфере. Это и демонстрируется в ролике ниже:



Впечатляющую картину над Пуэрто-Рико запечатлела камера видеонаблюдения компании Sociedad de Astronomia del Caribe. Видео длится несколько минут, оно датировано седьмым февраля. Астроном Марко Лангбреко из Нидерландов уверен, что самое яркое шоу впереди. В ближайшие дни люди, наблюдающие за небом между 53 северной широты и 53 южной имеют шансы увидеть в ночном небе полноценный фейерверк, устроенный компанией Илона Маска.

Напомним, что проект Starlink создан для обеспечения широкополосного доступа в Интернет с помощью спутников. В рамках программы на орбиту планируют отправить более 40 000 спутников.

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