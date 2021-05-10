Видео: HarmonyOS 2.0 работает на 2 устройствах одновременно

Необычная функция.

HarmonyOS 2.0 – новая операционная система Huawei. Фирменный аналог Android (которой компания лишилась из-за санкций).

В платформе много интересных фишек. Одна из них – работа с несколькими гаджетами одновременно.

Как это выглядит на практике? В YouTube пользователь @Atnarr опубликовал видео с демонстрацией функции.

Герои ролика – смартфон Huawei Mate X2 и планшет Huawei MatePad Pro. На них установлена последняя бета-версия HarmonyOS 2.0.



Прошивка позволяет соединить телефон и “таблетку”. Если запустить фильм на Huawei Mate X2 – он начинает проигрываться на Huawei MatePad Pro.

Можно продолжать смотреть контент на Huawei MatePad Pro, а управлять воспроизведением на Huawei Mate X2. Последний превращается в пульт д/у.

Никаких задержек нет. Все команды передаются мгновенно. Что будет, если свернуть плеер на Huawei Mate X2? Ничего – кино не прервется.

Читайте также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)