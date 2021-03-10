Видео: как могут выглядеть будущие iPhone
Интересный концепт.
Старые iPhone здорово отличались друг от друга внешне. Apple меняла форм-фактор каждые несколько лет. Однако после выхода iPhone X процесс замедлился.
Прямоугольный дизайн iPhone 12 в стиле iPhone 4 – самое значительное изменение за последнее время. От Apple хочется большего. Например, дисплея от края до края – без вырезов, выемок и прочего.
Утечки о таких iPhone есть. Согласно патентам, Apple экспериментирует с датчиками под экраном. Сказанное позволит сделать смартфон “гладким”.
Как подобное устройство будет выглядеть? Посмотрите концептуальное видео, созданное DBS Designing. Ролик дает возможность понять, во что превратится iPhone в ближайшие годы.
Конечно, не факт, что Apple пойдет по этому пути. Но фантазировать не вредно.
Источник: bgr.com
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