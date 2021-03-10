Видео: как могут выглядеть будущие iPhone

Интересный концепт.

Старые iPhone здорово отличались друг от друга внешне. Apple меняла форм-фактор каждые несколько лет. Однако после выхода iPhone X процесс замедлился.

Прямоугольный дизайн iPhone 12 в стиле iPhone 4 – самое значительное изменение за последнее время. От Apple хочется большего. Например, дисплея от края до края – без вырезов, выемок и прочего.

Утечки о таких iPhone есть. Согласно патентам, Apple экспериментирует с датчиками под экраном. Сказанное позволит сделать смартфон “гладким”.

Как подобное устройство будет выглядеть? Посмотрите концептуальное видео, созданное DBS Designing. Ролик дает возможность понять, во что превратится iPhone в ближайшие годы.



Конечно, не факт, что Apple пойдет по этому пути. Но фантазировать не вредно.

Источник: bgr.com

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