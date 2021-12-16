Видеокамера: помощник в защите каждой зоны дома

Поможет защитить жилище.

Каждый задумывается о безопасности своего имущества: квартиры, автомобиля или загородного участка. Незаменимым помощником станет камера видеонаблюдения, которая следит за обстановкой, пока домовладелец находится вдали от дома, а при необходимости — может распознать непрошенных гостей. Рассмотрим несколько случаев, в которых камера идеально обезопасит собственность.

При выборе видеокамеры стоит обратить внимание на технические характеристики и особенности, которые подойдут для конкретной зоны участка или дома. Допустим, для крыльца идеально подойдет уличная поворотная камера в линейке EZVIZ C8C с панорамным зрением и углом обзора 360 градусов. Благодаря поворотному механизму и полному обзору, пользователь не упустит ни малейшей детали и всегда сможет просматривать территорию с помощью всего лишь одного прибора.

Зона парковки, место за которое любой хозяин автомобиля переживает изо дня в день. Возвращаясь вечером с работы, многие автолюбители ломают голову: «Будет ли сегодня свободное парковочное место?». При использовании видеокамеры у владельца появится возможность посмотреть заполняемость двора транспортными средствами с помощью умной камеры C3X оснащенной двойным объективом и инфракрасной подсветкой для лучшего воспроизведения цветного изображения даже в условиях самой плохой видимости, а также функцией распознавания автомобиля, благодаря встроенному ИИ.

Камера имеет функцию ночного видения в трех режимах, так что дополнительное освещение не понадобится. С функцией C3X Night Vision будет видно ночную картинку без потери качества изображения. Кроме того, камера поддерживает не только стандартный режим черно-белой съемки, но и цветное ночное видение со встроенными светодиодами. В любое время можно подобрать для себя нужный и удобный режим видеосъемки.

Для видеонаблюдения на территории загородных домов потребуется камера с инновационными специальными возможностями и приятной ценовой политикой. Несмотря на то, что камера C3N доступнее по стоимости, чем предыдущий кандидат, но она ни капли не уступает ей в своих свойствах. С помощью искусственного интеллекта, встроенного в умную камеру, моментально срабатывает датчик обнаружения людей и передает сигнал на смартфон, камера включает прожектора для освещения труднодоступных мест или для отпугивания незваных гостей. Если хотите установить C3N на своем участке, вдали от роутера, то камера будет работать без перебоя на расстоянии до 30 метров благодаря двум мощным внешним антеннам.

А что насчет самого дома или квартиры? Согласитесь, уходя на работу, мы частенько ломаем себе голову вопросами: «Выключили ли утюг?», «Не испортит ли любимый питомец предметы интерьера?», «Не засунет ли ребёнок пальцы в розетку?».

Для наблюдения за активным питомцем будет актуальна небольшая интерьерная камера C6W с симпатичным дизайном, которая идеально впишется в любой дизайн. Видеокамера отслеживает все движения в поле зрения и при обнаружении включает автоматический зум, увеличивая изображение в 4 раза, а также поворачивается вслед за движением. На смартфон приходит автоматическое уведомление о подозрительном движении и появляется возможность в режиме онлайн узнать о происходящем в доме.

Поговорить со своими близкими или ребенком в любое удобное время позволит видеокамера EZVIZ C1C-B с функцией двусторонней аудиосвязи. Вне зависимости от времени суток камера будет всегда транслировать высококачественное изображение, а мобильное приложение поможет наблюдать за происходящим удаленно. Гибкость настроек камеры позволит вам вести запись особенно важных моментов.

Какую камеру выбрать по форме, цвету, дизайну и расположению — решение за вами. Главное — они гарантируют безопасность, как и официальный дистрибьютор EZVIZ.

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