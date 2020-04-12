Виджеты на iPhone в iOS 14 понравились не всем. А вам как?

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Как стало известно на прошлой неделе, в iOS 14 могут появиться полноценные виджеты для главного экрана iPhone. Несмотря на то, что нововведение крупное и потенциально крайне полезное, оно понравилось далеко не всем. Многие владельцы iPhone раскритиковали возможное появление виджетов в iOS 14, в то время как другая часть пользователей, наоборот, обрадовалась интересной новинке. В чем причина очередного конфликта пользователей? Попытались разобраться.

Кто хейтит виджеты и почему?

В отзывах о том, что виджеты на главном экране iPhone не нужны прослеживается одна общая идея. Люди не хотят, чтобы было, как на Android. Даже несмотря на то, что ничего плохого в этом нет.

Пользователи представляют себе виджеты на iPhone в iOS 14 навязываемыми по умолчанию, без возможности отключить, мешающими как обычно пользоваться устройством. Именно поэтому потенциальное нововведение, которое, к слову, может быть отложено аж до iOS 15, встречается в штыки.

Кому нравятся виджеты?

Пользователи же без предрассудков в отношении похожести iOS на Android говорят, что будут только рады попользоваться виджетами. Тем более, что полноценные виджеты на мобильных устройствах Apple уже отлично себя проявили.

Речь, конечно же, о виджетах на главном экране iPad, которые появились прошлой осенью с приходом iPadOS 13. Эти виджеты удобно размещаются сбоку от привычных иконок, гибко настраиваются и позволяют получать массу полезной информации и удобный доступ к часто используемым функциям. Причем в панель виджетов можно добавлять надстройки от сторонних разработчиков, что делает их использование в разы эффективнее.

Виджеты — это отлично. «Как на Android» не будет

Опыт iPadOS 13 показывает, что если виджеты действительно появятся в iOS 14, то ничего плохого в них точно не будет. Ненавистники всего Android-подобного смогут их сразу отключить. Все другие же пользователи получат возможность гибко настроить виджеты под себя, скрыв ненужное и добавив полезное.

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