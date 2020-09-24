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Википедия впервые за десять лет изменила дизайн

24 Сен, 2020

Википедия впервые за десять лет изменила дизайн

Теперь он станет более доступным для пользователей.

Википедия на протяжении многих лет была одним из ключевых источников информации в сети и ассоциировалась у пользователей со своим классическим дизайном. Однако сейчас сайт решил изменить свой внешний вид, чтобы упростить навигацию по ресурсу для посетителей.

Wikipedia

Одним из самых первых изменений станет боковая панель в правом верхнем углу. Она будет складной и позволит пользователям сворачивать ненужные разделы меню в левой части, чтобы сфокусироваться на определенном материале.

Wikipedia

Дальше Википедия упростит инструмент поиска и уменьшит свой логотип на каждой странице.

Этими изменениями займется материнская компания сайта – Wikimedia. По словам разработчиков, они постепенно будут работать над дизайном сайта для тестирования пользователей. Однако окончательный редизайн произойдет в 2021 году.

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