Википедия впервые за десять лет изменила дизайн

Теперь он станет более доступным для пользователей.

Википедия на протяжении многих лет была одним из ключевых источников информации в сети и ассоциировалась у пользователей со своим классическим дизайном. Однако сейчас сайт решил изменить свой внешний вид, чтобы упростить навигацию по ресурсу для посетителей.

Одним из самых первых изменений станет боковая панель в правом верхнем углу. Она будет складной и позволит пользователям сворачивать ненужные разделы меню в левой части, чтобы сфокусироваться на определенном материале.

Дальше Википедия упростит инструмент поиска и уменьшит свой логотип на каждой странице.

Этими изменениями займется материнская компания сайта – Wikimedia. По словам разработчиков, они постепенно будут работать над дизайном сайта для тестирования пользователей. Однако окончательный редизайн произойдет в 2021 году.

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