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Visa и Mastercard в России делают бессрочными. Список банков, которые это поддерживают.

11 Мар, 2022

Visa и Mastercard в России делают бессрочными. Список банков, которые это поддерживают.

Но в других странах они не будут работать.

Платежные системы Visa и Mastercard приостановили свою деятельность в России и закрыли как возможность оплаты по этим картам так и снятие наличных во всех других странах, кроме России. Все платежи Visa и Mastercard c 2015 года в РФ проводятся через российскую Национальную Систему Платежных Карт (НСПК), поэтому отключить платежи внутри России по своим картам ни Visa ни Mastercard технически не в состоянии без решения НСПК, которая на все сто процентов принадлежит Центральному Банку РФ.

Visa и MasterCard

Все карты Visa и Mastercard имеют срок действия, после которого их надо производить перевыпуск. В условиях санкций, наложенных этими платежными системами, перевыпуск не будет производиться. Поэтому многие банки в России начинают объявлять выпущенные ими карты Mastercard и Visa бессрочными.

Список банков, которые уже объявили карты Visa и Mastercard бессрочными в России

  • Альфа-банк
  • Райффайзенбанк
  • Россельхозбанк
  • Тинькофф банк
  • ВТБ

Если вы знаете еще банки, которые сделали выпущенные ими карты Visa и Mastercard без срока действия в РФ, то просим написать их названия в комментариях к этой теме.

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