Виталик Бутерин при создании криптовалюты Ethereum вдохновлялся теорией эфира

Необычно.

Камилла Руссо (Camilla Russo), ранее работавшая в Bloomberg, а затем создавшая СМИ The Defiant, сообщает, что Виталик Бутерин, идеолог криптовалюты номер два Ethereum (первая, как мы знаем, это Bitcoin), создавая ее, был вдохновлен теорией эфира. В XIX веке лекари и звездочеты считали, что эфир это невесомое, прозрачное вещество, которое невозможно обнаружить никаким способом.

Госпожа Руссо в своей книге под названием «Бесконечная машина», опубликованной в прошлом году, написала, что Бутерин при создании токена Эфир в далеком 2013 году обнаружил слово «Эфир» в онлайн-библиотеке Wikipedia, а затем вспомнил книгу, прочитанную им, когда он был еще ребенком. Одно из значений слова «Эфир» — теоретическая среда, которая пронизывает все и вся, но проявляет себя исключительно электромагнитными волнами (нечто вроде темной материи). Господин Бутерин хотел, чтобы его криптовалюта была весомой (в денежном эквиваленте), но незаметной средой для транзакций и приложений (учитывая высокую популярность и гигантскую капитализацию Ethereum, у него это отлично получилось). Кроме того, ему попросту понравилось, как звучит это слово.

Именно Ethereum виноват в повышении стоимости видеокарт и огромном их дефиците. Дело в том, что Эфир является активом номер один среди майнеров. Его добывают криптошахтеры. Окупаемость (даже с учетом огромной стоимости графических адаптеров сегодня) составляет менее полугода. Да, сейчас Ethereum торгуется на уровне $2500 (цена доходила до $4153). Общая капитализация Эфира составляет порядка $300 миллиардов. В мае 2020 года один токен оценивался в $200.

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