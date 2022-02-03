Vivo NEX 5: дата выхода, цена, характеристики

Очень ждем.

В сети появились качественные рендеры Vivo NEX 5. Утверждается, что смартфон (или целая серия) будет выглядеть именно так. По крайней мере, в этом уверен инсайдер под ником EqualLeaks.

Посмотрим. А что с характеристиками. Некоторые из них называются.

Характеристики

SoC: Snapdragon 8 Gen 1

Экран: 7-дюймовый (!!!) AMOLED Samsung E5, Quad HD, 120 Гц

Аккумулятор: 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 80 Вт

ОЗУ: 8 или 12 ГБ

Флеш-память: 256 или 512 ГБ

Тыльная камера: четыре датчика, оптика ZEISS, 5-кратный зум (телевик)

Габариты: 16,85 на 7,65 на 0,92 см

Вес: 221 г

Цвета: черный, оранжевый, серый, голубой

Цена

Вряд ли дешевле $700.

Дата выхода

Весна 2022 года.

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