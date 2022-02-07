Vivo Pad — первый планшет Vivo, дата выхода, цена, характеристики

Что за девайс такой?

В этом году на рынок планшетов выходит новый игрок. Это Vivo. Пока что ее первый планшет проходит под кодовым наименованием Vivo Pad. Характеристики устройства известны. Все благодаря порталу Gizmochina и инсайдеру из Китая под псевдонимом Digital Chat Station.

Что узнали?

Дата выхода

Первая половина 2022-го года.

Цена

Конкурентная, $250.

Характеристики

SoC: Snapdragon 870

Дисплей: 11 дюймов, OLED или IPS не уточнятся, зато известно разрешение (2560 на 1600 пикселей) и частота обновления (120 Гц)

Батарея: 8040 мА*ч

Быстрая зарядка: 44 Вт

Основная камера: 13+8 Мп

Селфи-камера: 8 Мп

Что еще: лицевой сканер (сканера отпечатков пальцев не будет)

ОС: Android 11 или 12 с OriginOS

Что почитать еще?

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)