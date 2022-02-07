Vivo Pad — первый планшет Vivo, дата выхода, цена, характеристики
Что за девайс такой?
В этом году на рынок планшетов выходит новый игрок. Это Vivo. Пока что ее первый планшет проходит под кодовым наименованием Vivo Pad. Характеристики устройства известны. Все благодаря порталу Gizmochina и инсайдеру из Китая под псевдонимом Digital Chat Station.
Что узнали?
Дата выхода
Первая половина 2022-го года.
Цена
Конкурентная, $250.
Характеристики
- SoC: Snapdragon 870
- Дисплей: 11 дюймов, OLED или IPS не уточнятся, зато известно разрешение (2560 на 1600 пикселей) и частота обновления (120 Гц)
- Батарея: 8040 мА*ч
- Быстрая зарядка: 44 Вт
- Основная камера: 13+8 Мп
- Селфи-камера: 8 Мп
- Что еще: лицевой сканер (сканера отпечатков пальцев не будет)
- ОС: Android 11 или 12 с OriginOS
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