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Vivo Pad — первый планшет Vivo, дата выхода, цена, характеристики

7 Фев, 2022

Vivo Pad — первый планшет Vivo, дата выхода, цена, характеристики

Что за девайс такой?

В этом году на рынок планшетов выходит новый игрок. Это Vivo. Пока что ее первый планшет проходит под кодовым наименованием Vivo Pad. Характеристики устройства известны. Все благодаря порталу Gizmochina и инсайдеру из Китая под псевдонимом Digital Chat Station.

Что узнали?

Дата выхода

Первая половина 2022-го года.

Цена

Конкурентная, $250.

Характеристики

  • SoC: Snapdragon 870
  • Дисплей: 11 дюймов, OLED или IPS не уточнятся, зато известно разрешение (2560 на 1600 пикселей) и частота обновления (120 Гц)
  • Батарея: 8040 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 44 Вт
  • Основная камера: 13+8 Мп
  • Селфи-камера: 8 Мп
  • Что еще: лицевой сканер (сканера отпечатков пальцев не будет)
  • ОС: Android 11 или 12 с OriginOS

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