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Vivo S12: дата выхода, цена, характеристики

20 Дек, 2021

Vivo S12: дата выхода, цена, характеристики

С камерой на 108 Мп!

Vivo S12 станет одним из самых интересных смартфонов конца этого года. Почему? Устройство получит стильный дизайн, крутую камеру и современное железо. Но это вроде бы стандартный набор, да? Безусловно. Но есть и фишка, которая выделяют данную модель среди всех прочих: селфи-камера. Тут она двойная, с датчиками на 50+8 Мп. Для фанатов селфи находка!

Подробнее о гаджете читаем ниже.

Дата выхода

Презентация намечена на 22 декабря, то есть, на послезавтра. Когда начнутся продажи в РФ? Видимо, уже в следующем году.

Цена

$470. У нас? Около 35 000 рублей.

Характеристики

  • SoC: Dimensity 1200
  • Экран: 6,5-дюймовый OLED, Full HD+, 90 Гц
  • ОЗУ: 8 или 12 ГБ
  • Флеш-память: 128 или 256 ГБ
  • Аккумулятор: 4200 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 44 Вт
  • Основная камера: главный сенсор на 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп
  • Селфи-камера: двойная, на 50+8 Мп (!!!). Настоящий селфикамерофон
  • ОС: Android 11 или 12 с фирменной оболочкой

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