Vivo S12: дата выхода, цена, характеристики
С камерой на 108 Мп!
Vivo S12 станет одним из самых интересных смартфонов конца этого года. Почему? Устройство получит стильный дизайн, крутую камеру и современное железо. Но это вроде бы стандартный набор, да? Безусловно. Но есть и фишка, которая выделяют данную модель среди всех прочих: селфи-камера. Тут она двойная, с датчиками на 50+8 Мп. Для фанатов селфи находка!
Подробнее о гаджете читаем ниже.
Дата выхода
Презентация намечена на 22 декабря, то есть, на послезавтра. Когда начнутся продажи в РФ? Видимо, уже в следующем году.
Цена
$470. У нас? Около 35 000 рублей.
Характеристики
- SoC: Dimensity 1200
- Экран: 6,5-дюймовый OLED, Full HD+, 90 Гц
- ОЗУ: 8 или 12 ГБ
- Флеш-память: 128 или 256 ГБ
- Аккумулятор: 4200 мА*ч
- Быстрая зарядка: 44 Вт
- Основная камера: главный сенсор на 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп
- Селфи-камера: двойная, на 50+8 Мп (!!!). Настоящий селфикамерофон
- ОС: Android 11 или 12 с фирменной оболочкой
Что почитать еще?
- iOS 16: дата выхода, какие устройства поддерживает, какой будет
- Vivo Y32: характеристики, цена, дата выхода
- Vivo X70 Pro Plus — дата выхода, цена, характеристики
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.