Vivo S12 Pro: дата выхода, цена, характеристики
Смартфон для суперселфи.
Vivo S12 уже сам по себе отличный смартфон с выдающейся селфи-камерой. А Vivo S12 Pro еще круче. Чем? У него еще лучше селфи-камера, а также более продвинутая SoC и большой экран. Расскажем о гаджете ниже.
Начнем с параметров.
Характеристики
- SoC: Dimensity 1200 от MediaTek
- Экран: 90-герцовый, 6,56 дюйма AMOLED, 2400 на 1440 пикселей
- Объем ОЗУ: 8 или 12 ГБ
- Накопитель: только один, на 256 ГБ
- Батарея: 4300 мА*ч
- Скоростная зарядка: 44-ваттная
- Тыльная камера: 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп
- Фронталка: двойная, на 50+8 Мп, вспышка с настраиваемой цветовой температурой от 3000К до 6000К
- ОС: Android 11 с эксклюзивной оболочкой Origin OS
Дата выхода
Презентация прошла 22 декабря. Ждем начала продаж в России.
Цена
$530 за модель с 8 ГБ ОЗУ и 256 флеш-памяти. Доплата за 12 ГБ ОЗУ всего $50, такая версия стоит уже $580. В России? У нас? От 40 000 рублей.
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