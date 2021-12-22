Vivo S12 Pro: дата выхода, цена, характеристики

Смартфон для суперселфи.

Vivo S12 уже сам по себе отличный смартфон с выдающейся селфи-камерой. А Vivo S12 Pro еще круче. Чем? У него еще лучше селфи-камера, а также более продвинутая SoC и большой экран. Расскажем о гаджете ниже.

Начнем с параметров.

Характеристики

SoC: Dimensity 1200 от MediaTek

Экран: 90-герцовый, 6,56 дюйма AMOLED, 2400 на 1440 пикселей

Объем ОЗУ: 8 или 12 ГБ

Накопитель: только один, на 256 ГБ

Батарея: 4300 мА*ч

Скоростная зарядка: 44-ваттная

Тыльная камера: 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп

Фронталка: двойная, на 50+8 Мп, вспышка с настраиваемой цветовой температурой от 3000К до 6000К

ОС: Android 11 с эксклюзивной оболочкой Origin OS

Дата выхода

Презентация прошла 22 декабря. Ждем начала продаж в России.

Цена

$530 за модель с 8 ГБ ОЗУ и 256 флеш-памяти. Доплата за 12 ГБ ОЗУ всего $50, такая версия стоит уже $580. В России? У нас? От 40 000 рублей.

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