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Vivo V23: цена, дата выхода, характеристики

6 Янв, 2022

Vivo V23: цена, дата выхода, характеристики

Красивый смартфон.

Vivo официально представила Vivo V23. Это недорогой смартфон с одной крайне необычной особенностью: он умеет менять цвет задней панели на солнце. Смартфон-хамелеон может быть черным или золотым. Какой он, сколько стоит?

Рассказываем.

Дата выхода

В Индии уже. Ждем в России. Наверняка привезут скоро.

Цена

  • Виво V23 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти: $400
  • Виво V23 c 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти: $470

Характеристики

  • SoC: Dimensity 920
  • Дисплей: 6,44-дюймовый с разрешением Full HD, 90 Гц
  • ОЗУ: 8 или 12 ГБ
  • Флеш-память: 128 или 256 ГБ
  • Батарея: 4200 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 44 Вт
  • Основная камера: 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп
  • Селфи-камера: 50+8 Мп
  • ОС: Android 12

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