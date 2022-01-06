Vivo V23: цена, дата выхода, характеристики

Красивый смартфон.

Vivo официально представила Vivo V23. Это недорогой смартфон с одной крайне необычной особенностью: он умеет менять цвет задней панели на солнце. Смартфон-хамелеон может быть черным или золотым. Какой он, сколько стоит?

Рассказываем.

Дата выхода

В Индии уже. Ждем в России. Наверняка привезут скоро.

Цена

Виво V23 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти: $400

Виво V23 c 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти: $470

Характеристики

SoC: Dimensity 920

Дисплей: 6,44-дюймовый с разрешением Full HD, 90 Гц

ОЗУ: 8 или 12 ГБ

Флеш-память: 128 или 256 ГБ

Батарея: 4200 мА*ч

Быстрая зарядка: 44 Вт

Основная камера: 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп

Селфи-камера: 50+8 Мп

ОС: Android 12

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