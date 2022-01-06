Vivo V23 Pro: цена, характеристики, дата выхода
Pro-хамелеон.
Как и обычный Vivo V23, Pro-версия также является смартфоном-хамелеоном. Но начинка у него интереснее. И тыльная камера тоже.
Рассказываем.
Дата выхода
В Индии уже продается. Ожидаем появления в РФ.
Цена
- Виво V23 Pro с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти: $520
- Виво V23 Pro c 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти: $590
Характеристики
- SoC: Dimensity 1200
- Дисплей: 6,56-дюймовый с разрешением Full HD+, 90 Гц
- ОЗУ: 8 или 12 ГБ
- Флеш-память: 128 или 256 ГБ
- Батарея: 4300 мА*ч
- Быстрая зарядка: 44 Вт
- Основная камера: 108 Мп, 8 Мп, 2 Мп
- Селфи-камера: 50+8 Мп
- ОС: Android 12
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