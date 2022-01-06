Vivo V23 Pro: цена, характеристики, дата выхода

Pro-хамелеон.

Как и обычный Vivo V23, Pro-версия также является смартфоном-хамелеоном. Но начинка у него интереснее. И тыльная камера тоже.

Рассказываем.

Дата выхода

В Индии уже продается. Ожидаем появления в РФ.

Цена

Виво V23 Pro с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти: $520

Виво V23 Pro c 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти: $590

Характеристики

SoC: Dimensity 1200

Дисплей: 6,56-дюймовый с разрешением Full HD+, 90 Гц

ОЗУ: 8 или 12 ГБ

Флеш-память: 128 или 256 ГБ

Батарея: 4300 мА*ч

Быстрая зарядка: 44 Вт

Основная камера: 108 Мп, 8 Мп, 2 Мп

Селфи-камера: 50+8 Мп

ОС: Android 12

Интересно:

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