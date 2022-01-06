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Vivo V23 Pro: цена, характеристики, дата выхода

6 Янв, 2022

Vivo V23 Pro: цена, характеристики, дата выхода

Pro-хамелеон.

Как и обычный Vivo V23, Pro-версия также является смартфоном-хамелеоном. Но начинка у него интереснее. И тыльная камера тоже.

Рассказываем.

Дата выхода

В Индии уже продается. Ожидаем появления в РФ.

Цена

  • Виво V23 Pro с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти: $520
  • Виво V23 Pro c 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти: $590

Характеристики

  • SoC: Dimensity 1200
  • Дисплей: 6,56-дюймовый с разрешением Full HD+, 90 Гц
  • ОЗУ: 8 или 12 ГБ
  • Флеш-память: 128 или 256 ГБ
  • Батарея: 4300 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 44 Вт
  • Основная камера: 108 Мп, 8 Мп, 2 Мп
  • Селфи-камера: 50+8 Мп
  • ОС: Android 12

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