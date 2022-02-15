vivo V23 выходит на рынок России 1 марта — селфи-камера на 50 Мп

Смартфон-хамелеон заказывали?

Компания vivo сообщает, что в России 1 марта начинаются продажи смартфона V23 5G. Устройство получило 50-мегапиксельную селфи-камеру (да, мы не ошиблись, здесь такая фронталка).

Мы уже писали о vivo V23 раньше:

Напомним, чем он интересен в первую очередь:

В расцветке в цвете «Солнечный спектр» смартфон может похвастаться корпусом-хамелеоном из фотохромного стекла. Смартфон, способный менять цвет под воздействием лучей Солнца? Фантастика? Нет! Реальность.

Двойная фронтальная камера на 50 Мп + 8 Мп с автофокусом и двойной светодиодной подсветкой . Можно снимать видео в 4K, селфи-снимки будут изумительными. К слову, это самое высокое разрешение селфи-камеры среди всех смартфонов на рынке. Также используются AI-алгоритмы. А еще есть полноценный ночной режим для селфи. С помощью светодиодов можно выбирать оттенок селфи-снимка. В общем, очевидно, что для фанатов селфи это чуть ли не лучшая модель .

. Можно снимать видео в 4K, селфи-снимки будут изумительными. К слову, это самое высокое разрешение селфи-камеры среди всех смартфонов на рынке. Также используются AI-алгоритмы. А еще есть полноценный ночной режим для селфи. С помощью светодиодов можно выбирать оттенок селфи-снимка. . Тыльная камера с главным датчиком на 64 Мп и системой электронной стабилизации, работающей вместе с гироскопом для предотвращения эффекта дрожащих рук на фото.

Скоростная 44-ваттная зарядка.

Корпус из алюминиевого сплава, предотвращающего нагревание.

Функция расширения ОЗУ на 4 ГБ за счет флеш-памяти.

Android 12 + FunTouch OS 12.

Тем, кто сделает предзаказ с 17 по 28 февраля, в подарок дадут беспроводные наушники от vivo.

Цены? Вариант с 256 ГБ флеш-памяти обойдется в 50 000 рублей. Если взять модель на 128 ГБ — 41 000 рублей. Есть также менее дорогая модель vivo V23e — за 30 000 рублей.

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