vivo V23e: цена, дата выхода, характеристики
Самый недорогой v23.
Vivo с 1 марта начинает продажи в РФ не только vivo V23, но и менее дорогой модели, vivo V23e. Какой он, насколько хорош? Выясним ниже.
Поехали.
Дата выхода
1 марта.
Цена
29 990 рублей.
Характеристики
- Чип: Dimensity 810
- Экран: 6,44 дюйма, Full HD+, 90 Гц
- Оперативная память: 8 ГБ
- Накопитель: 128 ГБ
- Источник питания: 4050 мА*ч
- Скоростная зарядка: 44 Вт
- Тыльная камера: 64+8+2 Мп,
- Фронтальная камера: 50 Мп
- Операционная система: Android 12 + FunTouch OS 12
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