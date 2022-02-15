vivo V23e: цена, дата выхода, характеристики

Самый недорогой v23.

Vivo с 1 марта начинает продажи в РФ не только vivo V23, но и менее дорогой модели, vivo V23e. Какой он, насколько хорош? Выясним ниже.

Поехали.

Дата выхода

1 марта.

Цена

29 990 рублей.

Характеристики

Чип: Dimensity 810

Экран: 6,44 дюйма, Full HD+, 90 Гц

Оперативная память: 8 ГБ

Накопитель: 128 ГБ

Источник питания: 4050 мА*ч

Скоростная зарядка: 44 Вт

Тыльная камера: 64+8+2 Мп,

Фронтальная камера: 50 Мп

Операционная система: Android 12 + FunTouch OS 12

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