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vivo V23e: цена, дата выхода, характеристики

15 Фев, 2022

vivo V23e: цена, дата выхода, характеристики

Самый недорогой v23.

Vivo с 1 марта начинает продажи в РФ не только vivo V23, но и менее дорогой модели, vivo V23e. Какой он, насколько хорош? Выясним ниже.

 

Поехали.

Дата выхода

1 марта.

Цена

29 990 рублей.

Характеристики

  • Чип: Dimensity 810
  • Экран: 6,44 дюйма, Full HD+, 90 Гц
  • Оперативная память: 8  ГБ
  • Накопитель: 128 ГБ
  • Источник питания: 4050 мА*ч
  • Скоростная зарядка: 44 Вт
  • Тыльная камера: 64+8+2 Мп,
  • Фронтальная камера: 50 Мп
  • Операционная система: Android 12 + FunTouch OS 12

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