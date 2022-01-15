Vivo X70 Pro оказался лучшим камерофоном, чем iPhone 13 и iPhone 12 Pro Max

Неожиданно.

Эксперты популярного бенчмарка камерофонов DxOMark проверили камеру смартфона Vivo X70 Pro и пришли к выводу, что это лучший камерофон в сегменте премиум. И он снимает почти столь же круто, как флагманы!

Так, он обошел новенькие Айфон 13 и 13 Мини на один балл, а также оказался круче, чем Айфон 12 Про Макс.

Какая у него камера?

Главный сенсор: 50 Мп, Sony IMX766V, f/1.75, оптическая стабилизация

Ультраширик: 12 Мп, f/2.2

Телевик 1: 12 Мп, f/1.98, 2-кратный зум

Телевик 2:Tele: 8 Мп, f/3.4, 5-кратный зум

Светодиодная вспышка

Видео: 4K/1080p/720p при 60/30/24 FPS

В глобальном рейтинге смартфон занял 14 позицию. За что? За идеальную экспозицию, за яркие и насыщенные цвета, за максимальную детализацию, за крутую ночную съемку и правильный баланс белого. Также отмечен хороший ширик и безукоризненная стабилизация на видео.

Минусы? Редкий шум на фото днем и ночью, артефакты на ширик и не всегда точная фокусировка при ночной съемке.

Почитаем о Vivo’фонах:

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