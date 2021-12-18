Vivo X70 Pro Plus — дата выхода, цена, характеристики

Отличный смартфон.

Флагманский Vivo X70 Pro Plus является одним из лучших камерофонов на Земле. Эксперты DxOMark оценили его на 135 баллов. Это 8 позиция в топ-10! Девайс снимает на уровне Google Pixel 6 Pro и лучше, чем Айфон 12 Про и 12 Про Макс!

Какой он, сколько стоит?

Цена в России

Официально смартфон у нас пока не продается. Будет ли? Неизвестно. Но можно заказать на том же АлиЭкспресс. Обойдется примерно в 80 000 рублей.

Характеристики

SoC: Snapdragon 888+

Дисплей: 6,78 дюймов, AMOLED, 3200 на 1440 пикселей, 120 Гц

ОЗУ: 8 или 12 ГБ

Флеш-память: 256 или 512 ГБ

Аккумулятор: 4500 мА*ч

Быстрая зарядка: 50 Вт

Основная камера: 50+48+12+8 Мп (основная+ширик+телевик+телевик)

Селфи-камера: 32 Мп

ОС: Android 11

Габариты: 16,45 на 7,52 на 0,89 см

Вес: 209 г

Дата выхода

Уже.

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