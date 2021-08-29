Vivo X70, X70 Pro, X70 Pro+ — дата выхода, цена, характеристики

Топовая линейка.

В сентябре Vivo представит свою флагманскую серию Vivo X70. В серию войдут три модели. Это X70, X70 Pro и X70 Pro+. Чем они хороши и какую начинку получат?

Об этом ниже.

Дата выхода

Покажут смартфоны в первой половине сентября. Продажи также стартуют в сентябре. У нас? Надеемся, что до конца года привезут.

Цены

Пока не раскрываются. Но можно предположить, что за базовый X70 попросят у нас в районе 40-45 тысяч рублей. X70 Pro обойдется примерно в 60 тысяч. А топовый X70 Pro+ оценят в сумму не меньше 75-80 тысяч рублей.

Характеристики Vivo X70

SoC: MediaTek Dimensity 1200

Дисплей: AMOLED, Full HD+, 120 Гц

ОЗУ: 8 или 12 ГБ

Флеш-память: 128 ГБ

Камера: главный сенсор на 48 Мп

Селфи-камера: 32 Мп

Батарея: 4200 мА*ч

Быстрая зарядка 33 Вт

ОС: Android 11

Характеристики Vivo X70 Pro

SoC: MediaTek Dimensity 1200

Дисплей: AMOLED, Full HD+, 120 Гц

ОЗУ: 8 или 12 ГБ

Флеш-память: 128 ГБ

Камера: ?

Селфи-камера: 32 Мп

Батарея: ?

ОС: Android 11

Характеристики Vivo X70 Pro+

SoC: Snapdragon 888/888 Plus

Дисплей: 6,7-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей

ОЗУ: 8, 12 ГБ

Флеш-память: 128 или 256 ГБ

Камера: квадрокамера, лазерный автофокус, оптика Zeiss, точно будет перископный модуль

Селфи-камера: одинарная, 32 Мп

Батарея: ?

Быстрая зарядка на 65 Вт

ОС: Android 11

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