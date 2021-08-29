Vivo X70, X70 Pro, X70 Pro+ — дата выхода, цена, характеристики
Топовая линейка.
В сентябре Vivo представит свою флагманскую серию Vivo X70. В серию войдут три модели. Это X70, X70 Pro и X70 Pro+. Чем они хороши и какую начинку получат?
Об этом ниже.
Дата выхода
Покажут смартфоны в первой половине сентября. Продажи также стартуют в сентябре. У нас? Надеемся, что до конца года привезут.
Цены
Пока не раскрываются. Но можно предположить, что за базовый X70 попросят у нас в районе 40-45 тысяч рублей. X70 Pro обойдется примерно в 60 тысяч. А топовый X70 Pro+ оценят в сумму не меньше 75-80 тысяч рублей.
Характеристики Vivo X70
- SoC: MediaTek Dimensity 1200
- Дисплей: AMOLED, Full HD+, 120 Гц
- ОЗУ: 8 или 12 ГБ
- Флеш-память: 128 ГБ
- Камера: главный сенсор на 48 Мп
- Селфи-камера: 32 Мп
- Батарея: 4200 мА*ч
- Быстрая зарядка 33 Вт
- ОС: Android 11
Характеристики Vivo X70 Pro
- SoC: MediaTek Dimensity 1200
- Дисплей: AMOLED, Full HD+, 120 Гц
- ОЗУ: 8 или 12 ГБ
- Флеш-память: 128 ГБ
- Камера: ?
- Селфи-камера: 32 Мп
- Батарея: ?
- ОС: Android 11
Характеристики Vivo X70 Pro+
- SoC: Snapdragon 888/888 Plus
- Дисплей: 6,7-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей
- ОЗУ: 8, 12 ГБ
- Флеш-память: 128 или 256 ГБ
- Камера: квадрокамера, лазерный автофокус, оптика Zeiss, точно будет перископный модуль
- Селфи-камера: одинарная, 32 Мп
- Батарея: ?
- Быстрая зарядка на 65 Вт
- ОС: Android 11
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