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Vivo X70, X70 Pro, X70 Pro+ — дата выхода, цена, характеристики

29 Авг, 2021

Vivo X70, X70 Pro, X70 Pro+ — дата выхода, цена, характеристики

Топовая линейка.

В сентябре Vivo представит свою флагманскую серию Vivo X70. В серию войдут три модели. Это X70, X70 Pro и X70 Pro+. Чем они хороши и какую начинку получат?

Об этом ниже.

Дата выхода

Покажут смартфоны в первой половине сентября. Продажи также стартуют в сентябре. У нас? Надеемся, что до конца года привезут.

Цены

Пока не раскрываются. Но можно предположить, что за базовый X70 попросят у нас в районе 40-45 тысяч рублей. X70 Pro обойдется примерно в 60 тысяч. А топовый X70 Pro+ оценят в сумму не меньше 75-80 тысяч рублей.

Характеристики Vivo X70

  • SoC: MediaTek Dimensity 1200
  • Дисплей: AMOLED, Full HD+, 120 Гц
  • ОЗУ: 8 или 12 ГБ
  • Флеш-память: 128 ГБ
  • Камера: главный сенсор на 48 Мп
  • Селфи-камера: 32 Мп
  • Батарея: 4200 мА*ч
  • Быстрая зарядка 33 Вт
  • ОС: Android 11

Характеристики Vivo X70 Pro

  • SoC: MediaTek Dimensity 1200
  • Дисплей: AMOLED, Full HD+, 120 Гц
  • ОЗУ: 8 или 12 ГБ
  • Флеш-память: 128 ГБ
  • Камера: ?
  • Селфи-камера: 32 Мп
  • Батарея: ?
  • ОС: Android 11

Характеристики Vivo X70 Pro+

  • SoC: Snapdragon 888/888 Plus
  • Дисплей: 6,7-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей
  • ОЗУ: 8, 12 ГБ
  • Флеш-память: 128 или 256 ГБ
  • Камера: квадрокамера, лазерный автофокус, оптика Zeiss, точно будет перископный модуль
  • Селфи-камера: одинарная, 32 Мп
  • Батарея: ?
  • Быстрая зарядка на 65 Вт
  • ОС: Android 11

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