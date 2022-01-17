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Vivo X80: цена, дата выхода, характеристики

17 Янв, 2022

Vivo X80: цена, дата выхода, характеристики

Ждем!

Vivo X80, базовая модель одноименной линейки, предложит отличную камеру, мощный чип, емкий аккумулятор с быстрой зарядкой. И все это за довольно скромную стоимость.

Vivo X70 Pro Plus

Какой он? Выясним!

Цена

В России от 60 000 рублей.

Дата выхода

До конца января этого года.

Характеристики

  • Дисплей: 6,56 дюймов, AMOLED, Full HD+, LTPO, от 1 до 120 Гц
  • SoC: Dimensity 8000
  • Тыльная камера: 50 Мп (Samsung GN5), 13 Мп и 12 Мп (Sony IMX663, зум 2X).
  • Фронтальная камера: 44 Мп
  • ОЗУ: до 12 ГБ
  • Накопитель: до 256 ГБ
  • Батарея: не менее 4000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 55 Вт
  • ОС: Android 12 + актуальная OriginOS Ocean

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