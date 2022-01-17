Vivo X80 Pro: характеристики, дата выхода, цена
Камерофон от Vivo.
Vivo X70 Pro оказался в топ-15 лучших камерофонов на планете. У Vivo X80 Pro наверняка есть шансы войти в десятку. Каким он будет и когда?
Рассказываем.
Цена
В России от 65 000 рублей.
Дата выхода
Смартфон представят в январе или феврале 2022-го года.
Характеристики
- Экран: 6,78 дюйма, AMOLED, Full HD+, LTPO, от 1 до 120 Гц
- Аппаратная основа: Dimensity 9000
- Главная камера: 50 Мп (Samsung GN5), 50 Мп (Samsung JN1), 12 Мп (Sony IMX663, зум 2X) и 50 Мп (зум 5X)
- Селфи-камера: 44 Мп
- Оперативная память: до 12 ГБ
- Флеш-память: до 512 ГБ
- Аккумулятор: не менее 4000 мА*ч
- Скоростная зарядка: 66 Вт (проводная) + 50 Вт (беспроводная)
- ОС: Android 12 + актуальная OriginOS Ocean
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