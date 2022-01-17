Vivo X80 Pro: характеристики, дата выхода, цена

Камерофон от Vivo.

Vivo X70 Pro оказался в топ-15 лучших камерофонов на планете. У Vivo X80 Pro наверняка есть шансы войти в десятку. Каким он будет и когда?

Рассказываем.

Цена

В России от 65 000 рублей.

Дата выхода

Смартфон представят в январе или феврале 2022-го года.

Характеристики

Экран: 6,78 дюйма, AMOLED, Full HD+, LTPO, от 1 до 120 Гц

Аппаратная основа: Dimensity 9000

Главная камера: 50 Мп (Samsung GN5), 50 Мп (Samsung JN1), 12 Мп (Sony IMX663, зум 2X) и 50 Мп (зум 5X)

Селфи-камера: 44 Мп

Оперативная память: до 12 ГБ

Флеш-память: до 512 ГБ

Аккумулятор: не менее 4000 мА*ч

Скоростная зарядка: 66 Вт (проводная) + 50 Вт (беспроводная)

ОС: Android 12 + актуальная OriginOS Ocean

Полезно знать:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)