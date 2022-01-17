Новости

Vivo X80 Pro: характеристики, дата выхода, цена

17 Янв, 2022

Vivo X80 Pro: характеристики, дата выхода, цена

Камерофон от Vivo.

Vivo X70 Pro оказался в топ-15 лучших камерофонов на планете. У Vivo X80 Pro наверняка есть шансы войти в десятку. Каким он будет и когда?

Рассказываем.

Цена

В России от 65 000 рублей.

Дата выхода

Смартфон представят в январе или феврале 2022-го года.

Характеристики

  • Экран: 6,78 дюйма, AMOLED, Full HD+, LTPO, от 1 до 120 Гц
  • Аппаратная основа: Dimensity 9000
  • Главная камера: 50 Мп (Samsung GN5), 50 Мп (Samsung JN1), 12 Мп (Sony IMX663, зум 2X) и 50 Мп (зум 5X)
  • Селфи-камера: 44 Мп
  • Оперативная память: до 12 ГБ
  • Флеш-память: до 512 ГБ
  • Аккумулятор: не менее 4000 мА*ч
  • Скоростная зарядка: 66 Вт (проводная) + 50 Вт (беспроводная)
  • ОС: Android 12 + актуальная OriginOS Ocean

Полезно знать:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий