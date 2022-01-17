Vivo X80 Pro Plus: характеристики, дата выхода, цена
Флагман X-серии от Vivo.
Vivo X80 Pro обязательно займет свое место в десятке самых-самых камерофонов на планете Земля в 2022-м году. А вот флагманский Vivo X80 Pro Plus мы можем увидеть и в топ-5.
Когда и за сколько?
Цена
В России от 85 тысяч рублей.
Дата выхода
Ждем до конца зимы текущего года.
Характеристики
- Экран: 6,78-дюймовый, по технологии AMOLED, Quad HD+, адаптивный, от 1 до 120 Гц
- Чипсет: Dimensity 9000 от Dimensity
- Камера сзади: четыре датчика, 50 Мп (Samsung GN5), 49 Мп (Sony IMX598), 50 Мп (зум 2X) и 50 Мп (зум 5X)
- Селфи-камера: 50 Мп
- Оперативная память: до 12 ГБ
- Флеш-память: до 512 ГБ
- Аккумулятор: не менее 4500 мА*ч
- Скоростная зарядка: 66 Вт (проводная) + 50 Вт (беспроводная)
- ОС: Android 12 + последняя версия OriginOS Ocean
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