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Vivo X80 Pro Plus: характеристики, дата выхода, цена

17 Янв, 2022

Vivo X80 Pro Plus: характеристики, дата выхода, цена

Флагман X-серии от Vivo.

Vivo X80 Pro обязательно займет свое место в десятке самых-самых камерофонов на планете Земля в 2022-м году. А вот флагманский Vivo X80 Pro Plus мы можем увидеть и в топ-5.

Когда и за сколько?

Цена

В России от 85 тысяч рублей.

Дата выхода

Ждем до конца зимы текущего года.

Характеристики

  • Экран: 6,78-дюймовый, по технологии AMOLED, Quad HD+, адаптивный, от 1 до 120 Гц
  • Чипсет: Dimensity 9000 от Dimensity
  • Камера сзади: четыре датчика, 50 Мп (Samsung GN5), 49 Мп (Sony IMX598), 50 Мп (зум 2X) и 50 Мп (зум 5X)
  • Селфи-камера: 50 Мп
  • Оперативная память: до 12 ГБ
  • Флеш-память: до 512 ГБ
  • Аккумулятор: не менее 4500 мА*ч
  • Скоростная зарядка: 66 Вт (проводная) + 50 Вт (беспроводная)
  • ОС: Android 12 + последняя версия OriginOS Ocean

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