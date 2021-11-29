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Vivo Y21e — дата выхода, цена, характеристик

29 Ноя, 2021

Vivo Y21e — дата выхода, цена, характеристик

Улучшенный Vivo Y21.

В ближайшем будущем компания Vivo выпустит недорогой смартфон из серии Y21. Речь идет об устройстве под названием Vivo Y21e. Это будет первый в мире девайс на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 680.

Что знаем?

Характеристики

  • Чипсет: Qualcomm Snapdragon 680
  • Дисплей: 6,51 дюйм, IPS, Full HD+
  • ОЗУ: 3 или 4 ГБ
  • Флеш-память: 64 или 128 ГБ
  • Батарея: 5000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 18 Вт
  • Тыльная камера: 13+2 Мп
  • Селфи-камера:
  • ОС: Android 11

Дата выхода

Совсем скоро. Привезут в РФ? Конечно.

Цена

Обычный Y21 стоит меньше 12 тысяч рублей. Думается, примерно такой ценник будет и у Y21e.

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