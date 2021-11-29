Vivo Y21e — дата выхода, цена, характеристик

Улучшенный Vivo Y21.

В ближайшем будущем компания Vivo выпустит недорогой смартфон из серии Y21. Речь идет об устройстве под названием Vivo Y21e. Это будет первый в мире девайс на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 680.

Что знаем?

Характеристики

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 680

Дисплей: 6,51 дюйм, IPS, Full HD+

ОЗУ: 3 или 4 ГБ

Флеш-память: 64 или 128 ГБ

Батарея: 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 18 Вт

Тыльная камера: 13+2 Мп

Селфи-камера:

ОС: Android 11

Дата выхода

Совсем скоро. Привезут в РФ? Конечно.

Цена

Обычный Y21 стоит меньше 12 тысяч рублей. Думается, примерно такой ценник будет и у Y21e.

Полезно знать:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)