Vivo Y21e — дата выхода, цена, характеристик
Улучшенный Vivo Y21.
В ближайшем будущем компания Vivo выпустит недорогой смартфон из серии Y21. Речь идет об устройстве под названием Vivo Y21e. Это будет первый в мире девайс на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 680.
Что знаем?
Характеристики
- Чипсет: Qualcomm Snapdragon 680
- Дисплей: 6,51 дюйм, IPS, Full HD+
- ОЗУ: 3 или 4 ГБ
- Флеш-память: 64 или 128 ГБ
- Батарея: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 18 Вт
- Тыльная камера: 13+2 Мп
- Селфи-камера:
- ОС: Android 11
Дата выхода
Совсем скоро. Привезут в РФ? Конечно.
Цена
Обычный Y21 стоит меньше 12 тысяч рублей. Думается, примерно такой ценник будет и у Y21e.
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