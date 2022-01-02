Vivo Y21T: дата выхода, цена, характеристики
Бюджетник от Vivo.
Vivo Y21T это недорогой смартфон с неплохой камерой и большим аккумулятором. Смартфон уже продается в Индонезии.
Расскажем, что знаем о нем.
Цена
$215. В РФ будет стоить порядка 15 000 рублей.
Дата выхода
В Индонезии уже. Когда доберется до нас, неизвестно.
Характеристики
- Чипсет: Helio G80
- Экран: 6,51 дюйма, IPS, HD+
- ОЗУ: 6 ГБ
- Накопитель: 128 ГБ
- Батарея: 5000 мА*ч
- Скоростная зарядка: 18 Вт
- Тыльная камера: 50+2+2 Мп
- Селфи-камера: 8 Мп
- ОС: Android 11 FunTouch OS 12
- Что еще: 3,5-мм джек, USB Type-C, слот для microSD, дактилоскопический сканер
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