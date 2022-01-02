Vivo Y21T: дата выхода, цена, характеристики

Бюджетник от Vivo.

Vivo Y21T это недорогой смартфон с неплохой камерой и большим аккумулятором. Смартфон уже продается в Индонезии.

Расскажем, что знаем о нем.

Цена

$215. В РФ будет стоить порядка 15 000 рублей.

Дата выхода

В Индонезии уже. Когда доберется до нас, неизвестно.

Характеристики

Чипсет: Helio G80

Экран: 6,51 дюйма, IPS, HD+

ОЗУ: 6 ГБ

Накопитель: 128 ГБ

Батарея: 5000 мА*ч

Скоростная зарядка: 18 Вт

Тыльная камера: 50+2+2 Мп

Селфи-камера: 8 Мп

ОС: Android 11 FunTouch OS 12

Что еще: 3,5-мм джек, USB Type-C, слот для microSD, дактилоскопический сканер

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