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Vivo Y32: характеристики, цена, дата выхода

18 Дек, 2021

Vivo Y32: характеристики, цена, дата выхода

Недорогой и интересный.

Компания Vivo выпустила новый смартфон под названием Vivo Y32. Устройство получило стильный дизайн и относительно мощную начинку для бюджетника.

Расскажем подробнее.

Цена

$220. У нас? 15-16 тысяч рублей.

Дата выхода

В Китае уже. Когда привезут к нам? Информации нет.

Характеристики

  • SoC: Qualcomm Snapdragon 680 (впервые)
  • Экран: 6,51 дюйма, IPS, 1600 на 720 пикселей, 60 Гц
  • Основная камера: 13+2 Мп
  • Селфи-камера: 8 Мп
  • ОЗУ: 8 ГБ
  • Флеш-память: 128 ГБ (поддержка флеш-карт до 1 ТБ)
  • Аккумулятор: 5000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 18 Вт
  • Габариты: 16,426 на 7,608 на 0,8 см
  • Вес: 182 г
  • Что еще: 3,5-мм джек, USB Type-C

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