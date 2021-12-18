Vivo Y32: характеристики, цена, дата выхода

Недорогой и интересный.

Компания Vivo выпустила новый смартфон под названием Vivo Y32. Устройство получило стильный дизайн и относительно мощную начинку для бюджетника.

Расскажем подробнее.

Цена

$220. У нас? 15-16 тысяч рублей.

Дата выхода

В Китае уже. Когда привезут к нам? Информации нет.

Характеристики

SoC: Qualcomm Snapdragon 680 (впервые)

Экран: 6,51 дюйма, IPS, 1600 на 720 пикселей, 60 Гц

Основная камера: 13+2 Мп

Селфи-камера: 8 Мп

ОЗУ: 8 ГБ

Флеш-память: 128 ГБ (поддержка флеш-карт до 1 ТБ)

Аккумулятор: 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 18 Вт

Габариты: 16,426 на 7,608 на 0,8 см

Вес: 182 г

Что еще: 3,5-мм джек, USB Type-C

Полезно знать:

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