Vivo Y32: характеристики, цена, дата выхода
Недорогой и интересный.
Компания Vivo выпустила новый смартфон под названием Vivo Y32. Устройство получило стильный дизайн и относительно мощную начинку для бюджетника.
Расскажем подробнее.
Цена
$220. У нас? 15-16 тысяч рублей.
Дата выхода
В Китае уже. Когда привезут к нам? Информации нет.
Характеристики
- SoC: Qualcomm Snapdragon 680 (впервые)
- Экран: 6,51 дюйма, IPS, 1600 на 720 пикселей, 60 Гц
- Основная камера: 13+2 Мп
- Селфи-камера: 8 Мп
- ОЗУ: 8 ГБ
- Флеш-память: 128 ГБ (поддержка флеш-карт до 1 ТБ)
- Аккумулятор: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 18 Вт
- Габариты: 16,426 на 7,608 на 0,8 см
- Вес: 182 г
- Что еще: 3,5-мм джек, USB Type-C
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