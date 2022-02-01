Vivo Y33s уже в России — цена, дата выхода, характеристики
Недорогой смартфон с большой батареей.
Компания Vivo сообщила о начале продаж в РФ среднебюджетного смартфона Vivo Y33s. Устройство можно купить за 18 тысяч рублей.
Какое оно? Расскажем.
Характеристики
- SoC: MediaTek Helio G80
- Экран: 6,58-дюймовый IPS, Full HD+
- ОЗУ: 4 ГБ (расширить можно на 1 ГБ за счет флеш-памяти)
- Накопитель: 64 или 128 ГБ
- Аккумулятор: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 18 Вт
- Тыльная камера: 50+2+2 Мп
- Селфи-камера: 16 Мп
- ОС: Android 11 + FunTouch OS 11.1
- Что еще: работа с 2 SIM-картами, слот для microSD
- Габариты: 16,426 на 7,608 на 0,8 см
- Вес: 182 г
Цена
- Vivo Y33s с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти: 18 000 рублей
- Vivo Y33s с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти: 20 000 рублей
Дата выхода
Уже продается.
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