Vivo Y33s уже в России — цена, дата выхода, характеристики

Недорогой смартфон с большой батареей.

Компания Vivo сообщила о начале продаж в РФ среднебюджетного смартфона Vivo Y33s. Устройство можно купить за 18 тысяч рублей.

Какое оно? Расскажем.

Характеристики

SoC: MediaTek Helio G80

Экран: 6,58-дюймовый IPS, Full HD+

ОЗУ: 4 ГБ (расширить можно на 1 ГБ за счет флеш-памяти)

Накопитель: 64 или 128 ГБ

Аккумулятор: 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 18 Вт

Тыльная камера: 50+2+2 Мп

Селфи-камера: 16 Мп

ОС: Android 11 + FunTouch OS 11.1

Что еще: работа с 2 SIM-картами, слот для microSD

Габариты: 16,426 на 7,608 на 0,8 см

Вес: 182 г

Цена

Vivo Y33s с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти: 18 000 рублей

Vivo Y33s с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти: 20 000 рублей

Дата выхода

Уже продается.

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