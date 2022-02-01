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Vivo Y33s уже в России — цена, дата выхода, характеристики

1 Фев, 2022

Vivo Y33s уже в России — цена, дата выхода, характеристики

Недорогой смартфон с большой батареей.

Компания Vivo сообщила о начале продаж в РФ среднебюджетного смартфона Vivo Y33s. Устройство можно купить за 18 тысяч рублей.

Какое оно? Расскажем.

Характеристики

  • SoC: MediaTek Helio G80
  • Экран: 6,58-дюймовый IPS, Full HD+
  • ОЗУ: 4 ГБ (расширить можно на 1 ГБ за счет флеш-памяти)
  • Накопитель: 64 или 128 ГБ
  • Аккумулятор: 5000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 18 Вт
  • Тыльная камера: 50+2+2 Мп
  • Селфи-камера: 16 Мп
  • ОС: Android 11 + FunTouch OS 11.1
  • Что еще: работа с 2 SIM-картами, слот для microSD
  • Габариты: 16,426 на 7,608 на 0,8 см
  • Вес: 182 г

Цена

  • Vivo Y33s с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти: 18 000 рублей
  • Vivo Y33s с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти: 20 000 рублей

Дата выхода

Уже продается.

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