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vivo Y33T: дата выхода, цена, характеристики

11 Янв, 2022

vivo Y33T: дата выхода, цена, характеристики

Недорогой смартфон на Snapdragon 680.

Компания vivo анонсировала смартфон vivo Y33T. Это бюджетник с довольно мощной начинкой. Который, к тому же, может похвастать аж 12 ГБ ОЗУ.

Подробнее ниже.

Цена

$255.

Дата выхода

В Индии уже. Ждем в России.

Характеристики

  • SoC: Snapdragon 680
  • Дисплей: 6,58-дюймовый IPS с разрешением Full HD+
  • Тыльная камера: 50+2+2 Мп
  • ОЗУ: 8 ГБ (+4 ГБ за счет флеш-памяти)
  • Флеш-память: 128 ГБ
  • Батарея: 5000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 18 Вт
  • ОС: Android 11 + FunTouch OS 12

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