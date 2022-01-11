vivo Y33T: дата выхода, цена, характеристики

Недорогой смартфон на Snapdragon 680.

Компания vivo анонсировала смартфон vivo Y33T. Это бюджетник с довольно мощной начинкой. Который, к тому же, может похвастать аж 12 ГБ ОЗУ.

Подробнее ниже.

Цена

$255.

Дата выхода

В Индии уже. Ждем в России.

Характеристики

SoC: Snapdragon 680

Дисплей: 6,58-дюймовый IPS с разрешением Full HD+

Тыльная камера: 50+2+2 Мп

ОЗУ: 8 ГБ (+4 ГБ за счет флеш-памяти)

Флеш-память: 128 ГБ

Батарея: 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 18 Вт

ОС: Android 11 + FunTouch OS 12

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