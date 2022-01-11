vivo Y33T: дата выхода, цена, характеристики
Недорогой смартфон на Snapdragon 680.
Компания vivo анонсировала смартфон vivo Y33T. Это бюджетник с довольно мощной начинкой. Который, к тому же, может похвастать аж 12 ГБ ОЗУ.
Подробнее ниже.
Цена
$255.
Дата выхода
В Индии уже. Ждем в России.
Характеристики
- SoC: Snapdragon 680
- Дисплей: 6,58-дюймовый IPS с разрешением Full HD+
- Тыльная камера: 50+2+2 Мп
- ОЗУ: 8 ГБ (+4 ГБ за счет флеш-памяти)
- Флеш-память: 128 ГБ
- Батарея: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 18 Вт
- ОС: Android 11 + FunTouch OS 12
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