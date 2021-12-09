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Vivo Y55s — смартфон с самой большой батареей в истории Vivo

9 Дек, 2021

Vivo Y55s — смартфон с самой большой батареей в истории Vivo

Долгоиграющая новинка.

Vivo представила свой новый смартфон под названием Y55s 5G. Главная особенность — емкая батарея, самая большая за всю историю смартфонов от этой компании.

Внутри находится батарея на 6000 мА*ч. Да еще и с быстрой зарядкой на 18 Вт. Несколько дней автономности гарантированы!

Что еще?

  • IPS-дисплей, 6,58 дюймов, Full HD+.
  • Селфи-камера на 8 Мп.
  • Основная камера на 50+2 Мп.
  • Чип Dimensity 700.
  • 8 ГБ ОЗУ.
  • 128 ГБ флеш-памяти.

А ценник? $265. Когда приедет к нам? Неизвестно. Но популярным гаджет наверняка будет. Еще бы, не слишком дорогой, да еще и с такой батареей.

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