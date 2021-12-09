Vivo Y55s — смартфон с самой большой батареей в истории Vivo

Долгоиграющая новинка.

Vivo представила свой новый смартфон под названием Y55s 5G. Главная особенность — емкая батарея, самая большая за всю историю смартфонов от этой компании.

Внутри находится батарея на 6000 мА*ч. Да еще и с быстрой зарядкой на 18 Вт. Несколько дней автономности гарантированы!

Что еще?

IPS-дисплей, 6,58 дюймов, Full HD+.

Селфи-камера на 8 Мп.

Основная камера на 50+2 Мп.

Чип Dimensity 700.

8 ГБ ОЗУ.

128 ГБ флеш-памяти.

А ценник? $265. Когда приедет к нам? Неизвестно. Но популярным гаджет наверняка будет. Еще бы, не слишком дорогой, да еще и с такой батареей.

Полезное и интересное:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)