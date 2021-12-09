Vivo Y55s — смартфон с самой большой батареей в истории Vivo
Долгоиграющая новинка.
Vivo представила свой новый смартфон под названием Y55s 5G. Главная особенность — емкая батарея, самая большая за всю историю смартфонов от этой компании.
Внутри находится батарея на 6000 мА*ч. Да еще и с быстрой зарядкой на 18 Вт. Несколько дней автономности гарантированы!
Что еще?
- IPS-дисплей, 6,58 дюймов, Full HD+.
- Селфи-камера на 8 Мп.
- Основная камера на 50+2 Мп.
- Чип Dimensity 700.
- 8 ГБ ОЗУ.
- 128 ГБ флеш-памяти.
А ценник? $265. Когда приедет к нам? Неизвестно. Но популярным гаджет наверняка будет. Еще бы, не слишком дорогой, да еще и с такой батареей.
Полезное и интересное:
- Vivo Y21e — дата выхода, цена, характеристик
- Vivo Y76 5G — дата выхода, цена, характеристики
- VivoBook 15 OLED в продаже в России
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.