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Vivo Y75 5G: цена в России, характеристики, дата выхода

23 Янв, 2022

Vivo Y75 5G: цена в России, характеристики, дата выхода

Наследник легендарного Y75.

Vivo представила смартфон Y75 в далеком 2017 году. Смартфон оснастили 4 ГБ ОЗУ, HD+-дисплеем, 13-мегапиксельной камерой и 16-мегапиксельным селфи-сенсором. Теперь Vivo планирует анонсировать наследника, Y75 5G.

Каким он будет?

Дата выхода

До конца января.

Цена

Это будет недорогой смартфон. В РФ точно будет не дороже 25 тысяч рублей.

Характеристики

  • Однокристальная система: Dimensity 700
  • Дисплей: 6,58 дюйма, 2400 на 1080 пикселей
  • Тыльная камера: 50+2+2 Мп
  • Селфи-камера: 16 Мп
  • Батарея: 5000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 18 Вт
  • Оперативная память: 8 ГБ (можно расширить до 12 ГБ за счет использования флеш-памяти)
  • Накопитель: 128 ГБ
  • Толщина: 8,25 мм
  • Вес: 187 г
  • Цвета: черный и голубой
  • ОС: Android 11

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