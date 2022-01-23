Vivo Y75 5G: цена в России, характеристики, дата выхода
Наследник легендарного Y75.
Vivo представила смартфон Y75 в далеком 2017 году. Смартфон оснастили 4 ГБ ОЗУ, HD+-дисплеем, 13-мегапиксельной камерой и 16-мегапиксельным селфи-сенсором. Теперь Vivo планирует анонсировать наследника, Y75 5G.
Каким он будет?
Дата выхода
До конца января.
Цена
Это будет недорогой смартфон. В РФ точно будет не дороже 25 тысяч рублей.
Характеристики
- Однокристальная система: Dimensity 700
- Дисплей: 6,58 дюйма, 2400 на 1080 пикселей
- Тыльная камера: 50+2+2 Мп
- Селфи-камера: 16 Мп
- Батарея: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 18 Вт
- Оперативная память: 8 ГБ (можно расширить до 12 ГБ за счет использования флеш-памяти)
- Накопитель: 128 ГБ
- Толщина: 8,25 мм
- Вес: 187 г
- Цвета: черный и голубой
- ОС: Android 11
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