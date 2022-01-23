Vivo Y75 5G: цена в России, характеристики, дата выхода

Наследник легендарного Y75.

Vivo представила смартфон Y75 в далеком 2017 году. Смартфон оснастили 4 ГБ ОЗУ, HD+-дисплеем, 13-мегапиксельной камерой и 16-мегапиксельным селфи-сенсором. Теперь Vivo планирует анонсировать наследника, Y75 5G.

Каким он будет?

Дата выхода

До конца января.

Цена

Это будет недорогой смартфон. В РФ точно будет не дороже 25 тысяч рублей.

Характеристики

Однокристальная система: Dimensity 700

Дисплей: 6,58 дюйма, 2400 на 1080 пикселей

Тыльная камера: 50+2+2 Мп

Селфи-камера: 16 Мп

Батарея: 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 18 Вт

Оперативная память: 8 ГБ (можно расширить до 12 ГБ за счет использования флеш-памяти)

Накопитель: 128 ГБ

Толщина: 8,25 мм

Вес: 187 г

Цвета: черный и голубой

ОС: Android 11

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