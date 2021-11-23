Vivo Y76 5G — дата выхода, цена, характеристики

Хороший смартфон.

Компания Vivo представила смартфон Vivo Y76 5G. Это менее мощная и не такая дорогая версия Vivo Y76s. Устройство выглядит стильно и может похвастаться достойной начинкой.

Расскажем подробнее.

Характеристики

SoC: Dimensity 700

Экран: 6,58 дюйма, Full HD+, IPS

Тыльная камера: 50+2+2 Мп

Селфи-камера: 16 Мп

Накопитель: 128 ГБ

ОЗУ: 8 ГБ (с возможностью расширения до 12 ГБ за счет памяти накопителя)

Батарея: 4100 мА*ч

Быстрая зарядка: 44 Вт

ОС: Android 11 + FunTouch OS 12

Что еще: FM-радио, сканер отпечатков пальцев, USB-C, 3,5-мм джек

Цена

Смартфон оценивается в 310 долларов. Пока продается только в Малайзии. Ждем у нас.

Дата выхода

В Малайзии уже. У нас? Через пару-тройку месяцев.

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