Vivo Y76 5G — дата выхода, цена, характеристики
Хороший смартфон.
Компания Vivo представила смартфон Vivo Y76 5G. Это менее мощная и не такая дорогая версия Vivo Y76s. Устройство выглядит стильно и может похвастаться достойной начинкой.
Расскажем подробнее.
Характеристики
- SoC: Dimensity 700
- Экран: 6,58 дюйма, Full HD+, IPS
- Тыльная камера: 50+2+2 Мп
- Селфи-камера: 16 Мп
- Накопитель: 128 ГБ
- ОЗУ: 8 ГБ (с возможностью расширения до 12 ГБ за счет памяти накопителя)
- Батарея: 4100 мА*ч
- Быстрая зарядка: 44 Вт
- ОС: Android 11 + FunTouch OS 12
- Что еще: FM-радио, сканер отпечатков пальцев, USB-C, 3,5-мм джек
Цена
Смартфон оценивается в 310 долларов. Пока продается только в Малайзии. Ждем у нас.
Дата выхода
В Малайзии уже. У нас? Через пару-тройку месяцев.
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