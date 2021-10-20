VivoBook 15 OLED в продаже в России
Интересный ноутбук.
Компания ASUS начала продажи ноутбука VivoBook 15 OLED в России. Устройство базируется на мощном чипе Intel и оснащено 15-дюймовым OLED-дисплеем.
Каковы главные преимущества?
- Высокая мощность (внутри Intel Core i7 11-го поколения, 16 ГБ ОЗУ и графика GeForce MX);
- Стильный и компактный (весит 1,7 кг);
- OLED-дисплей;
- SSD+HDD;
- Защита зрения за счет сниженного уровня синего света и минимизации мерцания;
- Цена всего 53 000 рублей;
- Приложение MyASUS для соединения со смартфоном;
- Удобная клавиатура с ходом клавиш 1,4 мм.
Что особенно важно, 3000 рублей с каждого проданного VivoBook в фирменном магазине ASUS идет в благотворительный фонд «Линия жизни».
Уже перечислено более 1 млн рублей. Деньги направляются на закупку офтальмологическое оборудование для Российской детской клинической больницы ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.
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