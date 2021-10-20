VivoBook 15 OLED в продаже в России

Интересный ноутбук.

Компания ASUS начала продажи ноутбука VivoBook 15 OLED в России. Устройство базируется на мощном чипе Intel и оснащено 15-дюймовым OLED-дисплеем.

Каковы главные преимущества?

Высокая мощность (внутри Intel Core i7 11-го поколения, 16 ГБ ОЗУ и графика GeForce MX);

Стильный и компактный (весит 1,7 кг);

OLED-дисплей;

SSD+HDD;

Защита зрения за счет сниженного уровня синего света и минимизации мерцания;

Цена всего 53 000 рублей;

Приложение MyASUS для соединения со смартфоном;

Удобная клавиатура с ходом клавиш 1,4 мм.

Что особенно важно, 3000 рублей с каждого проданного VivoBook в фирменном магазине ASUS идет в благотворительный фонд «Линия жизни».

Уже перечислено более 1 млн рублей. Деньги направляются на закупку офтальмологическое оборудование для Российской детской клинической больницы ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.

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