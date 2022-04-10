VK Video Transfer — переносим все свои видео из YouTube в VK

Советуем поторопиться.

Риторика сейчас такая, что шансов на то, что YouTube продолжит работать в России, попросту нет. Высказались многие, включая представителей МИД РФ и Госдумы. Мы на Блохе предполагаем, что Ютуб будет заблокирован уже на следующей неделе. Если вам важны ваши видео там, то имеет смысл как можно скорее их перенести. Куда? Например, в VK. Благо программа VK Video Transfer — удобный и быстрый инструмент.

За раз можно перетащить аж 50 роликов! Работает быстро, стабильно, без тормозов.

Просто идем по ссылке и вперед.

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