«ВКонтакте» запустила свой TikTok

Вертикальные видео добрались и сюда.



«ВКонтакте» запустила новый сервис «Клипы», в котором пользователи могут обмениваться короткими вертикальными видеороликами по аналогии с популярным сервисом TikTok. С сегодняшнего дня «Клипы» стали доступны приглашенным авторам, среди которых Павел Воля, Екатерина Варнава и другие. В ближайшие недели доступ к сервису появится у всех пользователей.

Одной из главных особенностей аналога TikTok от «ВКонтакте» является система управления жестами. При помощи специальных жестов пользователи могут запускать съемку видео, делать скриншоты и выполнять другие действия. Благодаря этому исключается необходимость нажатия кнопок во время съемки видео.

По словам представителей «ВКонтакте», соцсеть создала полноценную AR-платформу для реализации поддержки жестов. Жесты определяются с помощью технологий машинного обучения и механик дополненной реальности.

Созданные в «Клипах» видеоролики можно будет отправлять друзьям во «ВКонтакте», репостить на страницу или добавлять в сообщества.

Источник: ВК.

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