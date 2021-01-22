Владельцы AirPods Max сообщают о серьезных проблемах с батареей

Наушники разряжаются в режиме ожидания.

AirPods Max многих впечатлили конструкцией и качеством звука. Это не удивительно для устройства за $549. Впрочем, один недочет нашелся.

Десятки владельцев аксессуара жалуются на аккумулятор. В состоянии простоя AirPods Max быстро теряют заряд. Стоит оставить на ночь – утром будет 1% (или даже 0%).

Ничего подобного происходить не должно. Когда AirPods Max попадают в фирменный чехол Smart Case – включается режим энергосбережения. Однако, судя по отзывам, функция не работает.

Вероятно, виновато программное обеспечение. Сразу после выхода гаджет получил обновление. Тогда и появились первые жалобы.

Хочется надеяться, Apple исправит ошибку в ближайшем апдейте. Хотя лучше бы сделала физическую кнопку выключения. За $549 – сущая малость.

Источник: bgr.com

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