Владельцы Apple Watch Series 7 жалуются на исчезающие иконки приложений
Баг или фича?
Настроение счастливым обладателям дефицитных Apple Watch Series 7 изрядно подпортил неприятный баг. На экране устройства то и дело исчезают иконки приложений.
И это касается, как фирменного ПО Apple, так и сторонних приложений. Вместо красивых иконок пустота! Но, если нажать на эту пустоту, то программа запускается.
Причем, на Series 3, 4, 5, 6 с актуальной watchOS 8 этой проблемы нет.
I think this is an OS bug – the icons draw fine in the simulator, and on other watches.
— James Thomson (@jamesthomson) October 15, 2021
Вероятно, баг связан с увеличением дисплея и разрешения. Купертиновцы наверняка все исправят в новой версии watchOS.
Пока же выход один. Вместо сетки используйте список.
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