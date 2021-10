Владельцы Apple Watch Series 7 жалуются на исчезающие иконки приложений

Баг или фича?

Настроение счастливым обладателям дефицитных Apple Watch Series 7 изрядно подпортил неприятный баг. На экране устройства то и дело исчезают иконки приложений.

И это касается, как фирменного ПО Apple, так и сторонних приложений. Вместо красивых иконок пустота! Но, если нажать на эту пустоту, то программа запускается.

Причем, на Series 3, 4, 5, 6 с актуальной watchOS 8 этой проблемы нет.

I think this is an OS bug – the icons draw fine in the simulator, and on other watches.

— James Thomson (@jamesthomson) October 15, 2021