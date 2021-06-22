Владельцы айфонов против названия iPhone 13 — они предпочли бы другое наименование

Суеверия.

Опрос, проведенный SellCell, показывает, что многие владельцы айфонов люди суеверные. Они боятся числа 13. По крайней мере, об этом заявил каждый пятый участник опроса. И аж 74% против наименования iPhone 13. Выборка — 3000 человек.

Пользователи предпочли бы название iPhone 2021. Также многие за iPhone 2021. Меньше — за iPhone 12s. И совсем мало — за iPhone 14 (нововведений, судя по всему, и правда недостаточно на четырнадцатую цифру).

Кстати, другие интересные выводы, сделанные на основе опроса:

52,6% недовольны iOS 15. Нововведений маловато.

Самой интересной фичей iOS 15 называют хранение документов в Wallet (Кошелек).

А больше всего пользователи ждали более интерактивных виджетов и функции «Всегда включенного дисплея» (но не дождались, увы).

53,1% не против того, чтобы передать по наследству свою учетные запись друзьям или родственникам в случае смерти. Но многие не хотели бы, чтобы наследники имели доступ к сообщениям.

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