Владельцы Google Pixel 4a 5G жалуются на проблемы с навигацией и экраном

Не все обновления одинаково полезны.

Прошлогодний смартфон Google Pixel 4a 5G подкинул неприятный сюрприз. Многие пользователи устройства столкнулись с серьезными багами. А именно – с отсутствием регистрации нажатий.

Проще говоря – иногда Pixel 4a 5G не реагирует на прикосновения. Особенно по краям дисплея. Это затрудняет взаимодействие с интерфейсом. Приходится нажимать кнопки несколько раз, чтобы они заработали.

Также люди сталкиваются с ошибками в полноэкранных приложениях. Что происходит? Вероятно, виноват апдейт, вышедший в конце 2020 года. Речь о декабрьском патче безопасности.

Google знает о перечисленных проблемах. Компания обещает все починить. Увы, январское обновление ситуацию не улучшило.

Как быть пострадавшим? Пока единственное решение – откатиться к ноябрьским исправлениям безопасности. Только так Pixel 4a 5G вернется в строй.

Источник: gizmochina.com

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