Владельцы iPhone 12 и 12 Pro жалуются на проблемы с отправкой SMS-сообщений и уведомлений

Без ложки дегтя не обошлось.

Выпуск новых гаджетов почти всегда сопряжен с какими-нибудь трудностями, и это нормально. В случае с iPhone 12 и iPhone 12 Pro многие пользователи столкнулись с проблемами во время отправки обычных сообщений.

В сети уже появляются жалобы, где люди ссылаются на невозможность увидеть SMS сообщения от своих друзей или в групповых чатах. Пока что непонятно, идет ли речь о проблемах с iPhone 12, или это ошибки iOS 14.1 и iOS 14.2. К сожалению, большинство жалоб поступают именно от владельцев iPhone 12.

Некоторые пользователи банально не видят текстовые сообщения, отправленные с Android-устройств. Вот что по этому поводу пишет один из посетителей портала MacRumors FraXis:

“Я только что перешел на iPhone 12 после iPhone 11 Max Pro. У нас с детьми есть собственный групповой чат, где мы обмениваемся сообщениями. Один из моих детей использует Android смартфон, и именно от него я не получил никаких текстовых сообщений в чате.”

Еще один читатель под ником bmac4 написал:

“Вчера вечером я переписывался с мамой, и после того, как она обновила свой iPhone XR до iOS 14.2, она перестала отвечать на мои сообщения. Мне пришлось открыть приложение и проверить, есть ли там iMessage. Никаких уведомлений о моих сообщениях у нее не было”

Конечно, проблему можно решить через установку Verizon Message +, но это лишь частичное решение проблемы. Apple, мы ждем от вас обратной связи.

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