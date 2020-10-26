Владельцы iPhone 12 недовольны — время автономной работы разочаровывает

Без пауэрбанка из дома лучше не выходить.

Первые обладатели новеньких айфонов 12 разгневаны. Время их автономной работы оставляет желать много лучшего.

И iPhone 12 и iPhone 12 Pro, сообщает портал MyDrivers, сославшись на отзывы владельцев смартфонов, не способен проработать даже один световой день. Выйдя утром из дома с заряженным на 100% девайсом, вы вряд ли вернетесь вечером с работающим устройством. Особенно, если вы используете гаджеты активно — играете, фотографируете и смотрите видео.

Выход есть. Но это «костыль» — надо брать с собой пауэрбанк.

Напомним, что и iPhone 12 с базовым ценником 79 990 рублей и iPhone 12 Pro, за который просят от 99 990 рублей, оснащены одинаковыми батареями — всего на 2815 мА*ч. По меркам современных флагманских смартфонов, совсем уж несерьезный показатель. Тем более, что прошлогодние iPhone 11 и 11 Pro могли похвастаться аккумуляторами на 3110 и 3046 мА*ч соответственно.

Надежда только одна — что топовый iPhone 12 Pro Max будет работать намного дольше. А вот iPhone 12 mini, напротив, может сильно разочаровать своей автономностью…

Источник: MyDrivers

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