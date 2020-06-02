Владельцы iPhone 6s довольны. Назван список iPhone с поддержкой iOS 14
Важная утечка для пользователей iPhone.
Источники издания The Verifier озвучили список iPhone, которые получат поддержку iOS 14. Согласно обнародованным данным, обновиться до iOS 14 смогут пользователи всех моделей iPhone с поддержкой iOS 13.
Если информация подтвердится, то возможность обновиться до iOS 14 получат в том числе iPhone 6s и iPhone 6s Plus, вышедшие в 2015 году. Таким образом, поддержка смартфонов продлится на шестой год.
iOS 14: список поддерживаемых устройств
- iPhone SE 2-го поколения
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE
- iPod touch (7-го поколения)
Это не первый источник, который указывает на выход iOS 14 для всех смартфонов с поддержкой iOS 13. Ранее об этом сообщили инсайдеры китайского издания Trend Digital Station.
Кроме этого, на выход iOS 14 для всех устройств с поддержкой iOS 13 указывает техническая направленность новой прошивки Apple. Известно, что в iOS 14 компания Apple применит новый алгоритм разработки, использовав систему, которая позволит исключать нестабильные нововведения из финальных сборок. Это должно положительно сказаться на стабильности работы iPhone.
Источник: The Verifier.
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