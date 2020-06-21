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Владельцы iPhone 6s ликуют. iOS 14 не пройдет мимо них

21 Июн, 2020

Владельцы iPhone 6s ликуют. iOS 14 не пройдет мимо них

Поддержка будет1

Завтра, 22 июня, компания Apple представит iOS 14 — новую операционную систему для iPhone. Согласно свежей утечке, iOS 14, которая может довольно неожиданно сменить название, выйдет для всех iPhone с поддержкой iOS 13. В том числе на по-прежнему популярных во всем мире iPhone 6s и iPhone 6s Plus.

Владельцы iPhone 6s ликуют. iOS 14 не пройдет мимо них

На то, что Apple сохранит полноценную поддержку iPhone 6s и iPhone 6s Plus указал специальный XML-файл, опубликованный на сайте Apple. Первым его обнаружил пользователь Twitter под ником @Jioriku.

В XML-файле прописана поддержка iOS 14 на всех моделях iPhone, которые имеют поддержку iOS 13. Это означает, что ни одна модель iPhone не будет списана в неактив после выхода iOS 14.

Таким образом, Apple продлит поддержку iPhone 6s и iPhone 6s Plus на шестой год. Подобная щедрость для Apple будет не впервые. Ранее компания аналогичным образом продлила поддержку iPhone 5s на шестой год, хотя обычный срок поддержки iPhone — пять лет.

Источник: Twitter.

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