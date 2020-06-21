Владельцы iPhone 6s ликуют. iOS 14 не пройдет мимо них

Поддержка будет1

Завтра, 22 июня, компания Apple представит iOS 14 — новую операционную систему для iPhone. Согласно свежей утечке, iOS 14, которая может довольно неожиданно сменить название, выйдет для всех iPhone с поддержкой iOS 13. В том числе на по-прежнему популярных во всем мире iPhone 6s и iPhone 6s Plus.

На то, что Apple сохранит полноценную поддержку iPhone 6s и iPhone 6s Plus указал специальный XML-файл, опубликованный на сайте Apple. Первым его обнаружил пользователь Twitter под ником @Jioriku.

В XML-файле прописана поддержка iOS 14 на всех моделях iPhone, которые имеют поддержку iOS 13. Это означает, что ни одна модель iPhone не будет списана в неактив после выхода iOS 14.

Таким образом, Apple продлит поддержку iPhone 6s и iPhone 6s Plus на шестой год. Подобная щедрость для Apple будет не впервые. Ранее компания аналогичным образом продлила поддержку iPhone 5s на шестой год, хотя обычный срок поддержки iPhone — пять лет.

Источник: Twitter.

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